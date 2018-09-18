Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 66 человек
Еще 52 человека числятся пропавшими без вести.
Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.
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В горном районе острова Лусон от стихийного бедствия погибли 54 человека, остальные погибли в регионе Илокос, провинции Кагаян и столице Маниле. Большинтво людей погибли из-за схода оползней и наводнений, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, ущерб, причиненный тайфуном "Мангхут", оценивается примерно в 259 млн долларов. Это самый мощный с 2013 года тайфун на Филиппинах.
Напомним, тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.
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