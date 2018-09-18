Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 66 человек

10:37, 18 сентября 2018
50
0

Еще 52 человека числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна на Филиппинах / REUTERS
Последствия тайфуна на Филиппинах / REUTERS

Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.

В Китае эвакуировали 12 тысяч человек из-за приближения тайфуна "Бариджат"

В горном районе острова Лусон от стихийного бедствия погибли 54 человека, остальные погибли в регионе Илокос, провинции Кагаян и столице Маниле. Большинтво людей погибли из-за схода оползней и наводнений, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, ущерб, причиненный тайфуном "Мангхут", оценивается примерно в 259 млн долларов. Это самый мощный с 2013 года тайфун на Филиппинах.

Напомним, тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура +26° В Киеве завтра без осадков, температура +26°
В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео) В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)
Больше 80 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут" Больше 80 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут"
В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +25° В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +25°
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
В Украине завтра будет тепло и солнечно (видеопрогноз) В Украине завтра будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
В Китае ураган перевернул надувной замок вместе с детьми (видео) В Китае ураган перевернул надувной замок вместе с детьми (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
5.2 м/с
8 %
Лента новостей