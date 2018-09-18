Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 66 человек

Еще 52 человека числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна на Филиппинах / REUTERS

Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.

Читайте также В Китае эвакуировали 12 тысяч человек из-за приближения тайфуна "Бариджат"

В горном районе острова Лусон от стихийного бедствия погибли 54 человека, остальные погибли в регионе Илокос, провинции Кагаян и столице Маниле. Большинтво людей погибли из-за схода оползней и наводнений, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, ущерб, причиненный тайфуном "Мангхут", оценивается примерно в 259 млн долларов. Это самый мощный с 2013 года тайфун на Филиппинах.

Напомним, тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.