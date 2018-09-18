Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киеве и области
Пожарная опасность достигает 4-5 класса.
Сегодня, 18 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается высокий уровень пожарной опасности.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В Киеве до 20 сентября сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Напомним, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на западе до +25°.
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