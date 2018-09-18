Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киеве и области

09:38, 18 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает 4-5 класса.

На Киевщине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
На Киевщине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 18 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается высокий уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Киеве до 20 сентября сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на западе до +25°.

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