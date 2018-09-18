В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

08:30, 18 сентября 2018
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Вечером в столице до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, со вторника потеплеет (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер западный и юго-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:08.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на  западе до +25°.

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