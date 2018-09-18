В Украине сегодня будет солнечно, температура до +25° (карта)

Теплее всего будет на западе.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на западе до +25°.

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На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 18 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинают желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

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