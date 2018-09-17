Из-за урагана "Флоренс" в реках Северной Каролины уровень воды достиг критических отметок (видео)
Без света оказались 640 тысяч домов, а в приютах сейчас остаются около 15 тысяч эвакуированных американцев.
Северной Каролине грозит самое сильное наводнение за всю историю этого американского штата.
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Как говорится в сюжете ТСН, количество жертв урагана "Флоренс" возросло до 18, и хотя сам ураган ослабел, худшее испытание еще впереди.
В большинстве рек Северной Каролины уровень воды достигает критических отметок, и они вот-вот могут выйти из берегов. Город Уилмингтон паводки полностью изолировали от остального штата.
Без света оказались 640 тысяч домов, а в приютах сейчас остаются около 15 тысяч эвакуированных американцев.
Как сообщал УНИАН, больше всего от урагана пострадали штаты Северная и Южная Каролина, из-за разгула стихии отменили почти 1,5 тысячи авиарейсов. Сейчас ураган ослаб до тропического шторма.
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