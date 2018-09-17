В Бердянске считают убытки после мощного ливня (видео)

Бердянск вследствие мощного ливня затопило в воскресенье.

Почти три тысячи кубов воды работники ГСЧС откачали из затопленных дворов курортного Бердянска.

Как говорится в сюжете ТСН, после мощного ливня, который атаковал город на выходных, улицы затопило.

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Канализация с большими объемами воды не справилась, больше всего досталось центральной части города. Дороги превратились в реки - автомобили не могли проехать, также залило салоны пассажирских автобусов. Затопило и частные дворы.

Также из-за оборванных проводов часть города оказалась без света. Сейчас его подачу возобновили, вода почти сошла, дороги подсыхают. Пока город оправляется от потопа, специальная комиссия устанавливает ущерб.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье в Бердянске Запорожской области после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города.