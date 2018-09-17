Затопленные улицы и уничтоженные дома: Китай накрыл тайфун "Мангхут" (видео)

Тайфун принес с собой сильные ливни и порывы ветра, скорость которого достигала около ста километров в час.

Залитые водой улицы, разбитые дома и два миллиона эвакуированных - тайфун "Мангхут" налетел на южное побережье Китая.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра, скорость которого достигает ста километров в час. Этот же тайфун уже натворил беды на Филиппинах, где погибли 65 человек, а десятки - пропали без вести.

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Ранее сообщалось, что тайфун «Мангхут» стал 22-м в Китае за этот год и одним из самых сильных. В прибрежных районах Китая объявлен наивысший - "красный" - уровень опасности.

Как известно, в результате урагана "Флоренс" в США погибли 17 человек.