В Киеве завтра ожидается небольшая облачность, температура до +23°
Завтра в столице немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.
Погода на неделю: в Украине без осадков, со вторника потеплеет (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер западный и юго-западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:08.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на западе до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+24°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+26°... +10°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+24°... +10°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+25°... +13°
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Одесса+26°... +11°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+24°... +11°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+24°... +12°
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Херсон+26°... +13°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+25°... +10°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+27°... +12°
Виргиния, США
+ 29 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 82 %
Давление: 761 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 0 %
Восход: 06:54
Закат 19:11
Фаза луны:
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