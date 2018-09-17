Завтра в Украине без осадков, на западе температура до +25° (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на западе до +25°.
Погода на неделю: в Украине без осадков, со вторника потеплеет (карта)
На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинают желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+24°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+26°... +10°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+24°... +10°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+25°... +13°
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Одесса+26°... +11°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+24°... +11°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+24°... +12°
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Херсон+26°... +13°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+25°... +10°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+27°... +12°