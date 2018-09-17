Завтра в Украине без осадков, на западе температура до +25° (видеопрогноз)

16:30, 17 сентября 2018
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Завтра в Украине будет солнечно.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 сентября, в Украине без осадков, на  западе до +25°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, со вторника потеплеет (карта)

На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +23°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинают желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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