Эвакуация людей, чрезвычайное положение и разрушенная инфраструктура: в Китае бушует супертайфун «Мангхут» (видео)

15:59, 17 сентября 2018
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Из региона эвакуировано более 2,5 млн человек.

На побережье Китая бушует супертайфун "Мангхут". Города накрыли сильные ливни, мощные и разрушительные ветры. Скорость порывов достигала 162 км/час.

В китайской провинции Гуандун эвакуировали более 2,5 млн человек. Через супертайфун приостановили работы на более чем 29 тысячах строительных объектов. В аэропортах Гуанчжоу и Шэньчжэня были отменены все рейсы.

Также «Мангхут» накрыл Гонконг, по меньшей мере 362 человека пострадали. Разрушены сотни домов, автомагистрали, автомобили.

Тайфун "Мангхут" в Гонконге: наводнения, поваленные деревья и сотни отмененных авиарейсов (видео)

Тайфун «Мангхут» стал 22-м в Китае за этот год и одним из самых сильных. В прибрежных районах Китая объявлен наивысший - "красный" - уровень опасности.

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