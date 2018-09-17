Эвакуация людей, чрезвычайное положение и разрушенная инфраструктура: в Китае бушует супертайфун «Мангхут» (видео)
Из региона эвакуировано более 2,5 млн человек.
В Китае бушует супертайфун "Мангхут"
На побережье Китая бушует супертайфун "Мангхут". Города накрыли сильные ливни, мощные и разрушительные ветры. Скорость порывов достигала 162 км/час.
В китайской провинции Гуандун эвакуировали более 2,5 млн человек. Через супертайфун приостановили работы на более чем 29 тысячах строительных объектов. В аэропортах Гуанчжоу и Шэньчжэня были отменены все рейсы.
Также «Мангхут» накрыл Гонконг, по меньшей мере 362 человека пострадали. Разрушены сотни домов, автомагистрали, автомобили.
Тайфун "Мангхут" в Гонконге: наводнения, поваленные деревья и сотни отмененных авиарейсов (видео)
Тайфун «Мангхут» стал 22-м в Китае за этот год и одним из самых сильных. В прибрежных районах Китая объявлен наивысший - "красный" - уровень опасности.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+24°... +12°
-
Донецк+25°... +9°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+26°... +10°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+24°... +10°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+24°... +11°
-
Николаев+25°... +13°
-
Одесса+26°... +11°
-
Полтава+25°... +12°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+25°... +13°
-
Сумы+24°... +11°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+24°... +12°
-
Херсон+26°... +13°
-
Хмельницкий+24°... +11°
-
Черкассы+25°... +10°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+27°... +12°
Виргиния, США
+ 29 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 82 %
Давление: 761 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 0 %
Восход: 06:54
Закат 19:11
Фаза луны:
Лента новостей