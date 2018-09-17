В США возросло число жертв разрушительного урагана "Флоренс"

15:16, 17 сентября 2018
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Больше всего от урагана пострадали штаты Северная и Южная Каролина.

США страдают от урагана "Флоренс" / REUTERS
США страдают от урагана "Флоренс" / REUTERS

В результате урагана "Флоренс" в США погибли 17 человек. Около миллиона зданий остались без электричества, пострадали десятки тысяч домов.

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Больше всего от урагана пострадали штаты Северная и Южная Каролина, из-за разгула стихии отменили почти 1,5 тысячи авиарейсов. Сейчас ураган  ослаб до тропического шторма.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что из-за ливня в Северной Каролине возникла угроза прорыва плотины, передает Euronews.

По предварительным данным, на восстановление инфраструктуры пострадавших штатов может потребоваться от 10 до 60 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ураган принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды.

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