Тайфун "Мангхут" в Гонконге: наводнения, поваленные деревья и сотни отмененных авиарейсов (видео)
Пострадали более 200 человек.
Тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.
Супертайфун "Мангхут" обрушился на побережье Китая (фото, видео)
Службы спасения получили 179 сообщений об упавших из-за сильного ветра деревьях, также зафиксировано 26 наводнений, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Из-за разгула стихии приостановили железнодорожные перевозки, аэропорты отменили в общей сложности 889 рейсов. Утром 16 сентября в регионе было объявлено наивысшее предупреждение об опасности.
Напомним, вечером 16 сентября супертайфун "Мангхут" вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра достигала 162 км/ч.
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