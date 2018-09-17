Тайфун "Мангхут" в Гонконге: наводнения, поваленные деревья и сотни отмененных авиарейсов (видео)

14:00, 17 сентября 2018
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Пострадали более 200 человек.

Последствия тайфуна "Мангхут" в Гонконге / REUTERS
Последствия тайфуна "Мангхут" в Гонконге / REUTERS

Тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.

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Службы спасения получили 179 сообщений об упавших из-за сильного ветра деревьях, также зафиксировано 26 наводнений, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Из-за разгула стихии приостановили железнодорожные перевозки, аэропорты отменили в общей сложности 889 рейсов. Утром 16 сентября в регионе было объявлено наивысшее предупреждение об опасности.

Напомним, вечером 16 сентября супертайфун "Мангхут" вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра достигала 162 км/ч.

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