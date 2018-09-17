Погода на неделю: в Украине без осадков, со вторника потеплеет (карта)

Всю неделю в Украине будет сухо.

На этой неделе в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине без осадков, ожидается потепление.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +22°, в остальных регионах до +19°...+21°.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Во вторник, 18 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. На западе потеплеет до +25°.

Прогноз на 18 сентября / УНИАН

В среду, 19 сентября, ожидается солнечная погода. Самая теплая погода будет на западе и востоке - до +26°. В остальных регионах до +25°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +9°…+16°, днем на востоке до +28°.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН

В пятницу будет солнечно. На востоке до +28°, в остальных регионах до +27°.

Прогноз на 21 сентября / УНИАН

22 и 23 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +7°, на остальной территории +10°…+15°. Днем температура по стране +22°...+28°. В воскресенье ночью на западе до +6°, днем в Украине от +18° до +26°.

Прогноз на 22 сентября / УНИАН

Прогноз на 23 сентября / УНИАН

Народный прогноз

17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы.

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной. 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Вторая Пречистая дождем поливает (в этот день на Украине обычно идут дожди). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме. 23 сентября - Минодоры, мученицы. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами.

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