Супертайфун "Мангхут" обрушился на побережье Китая (фото, видео)
Скорость ветра достигала 162 км/ч.
Вечером 16 сентября супертайфун "Мангхут" вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра достигала 162 км/ч.
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В провинции эвакуировали более 2,5 миллионов человек, свыше 48 тысяч рыболовецких судов были отозваны в порты. Из-за супертайфуна также приостановили работы на более чем 29 тысячах строительных объектов, закрылись 640 туристических достопримечательностей, передает Синьхуа со ссылкой на метеорологическую службу Гуандуна.
В аэропортах Гуанчжоу и Шэньчжэня были отменены все рейсы. В провинциях Гуандун и Хайнань отменены все высокоскоростные и часть обычных поездов.
Уже к 23:00 по местному времени "Мангхут" достиг территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Здесь эвакуировали 228 тысяч человек, в аэропорту Наньнина, административного центра региона, были отменены 98 авиарейсов.
Видео: youtube.com / CGTN
Напомним, около 12 тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы из-за приближения тайфуна "Бариджат".
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