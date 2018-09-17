В шести областях Украины сохраняется пожарная опасность

09:40, 17 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В шести областях сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В шести областях сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 17 сентября, в шести областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Донецкой, Луганской, Харьковской, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях.

Напомним, в понедельник, 17 сентября, в Украине без осадков, температура до +23°. В частности, на востоке без осадков, температура до +22°.

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