В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 17 сентября в Киеве без осадков, температура до +20°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 сентября, в Украине без осадков, температура до +23°.

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