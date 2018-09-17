В Украине сегодня без осадков, температура до +23° (карта)
Сегодня по всей стране будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 сентября, в Украине без осадков, температура до +23°.
На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 17 сентября-Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+24°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+26°... +10°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+24°... +10°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+25°... +13°
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Одесса+26°... +11°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+24°... +11°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+24°... +12°
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Херсон+26°... +13°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+25°... +10°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+27°... +12°