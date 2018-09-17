В Украине сегодня без осадков, температура до +23° (карта)

Сегодня по всей стране будет прохладно.

В Украине сегодня будет прохладно / flickr.com Sergei Morugin

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 сентября, в Украине без осадков, температура до +23°.

На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +21°.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 сентября-Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело.

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