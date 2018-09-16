В Бердянске в результате мощного ливня затопило улицы (фото, видео)

21:29, 16 сентября 2018
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Без света остались более 3 тыс. абонентов.

В Бердянске затопило улицы / фото pro.berdyansk.biz
В Бердянске затопило улицы / фото pro.berdyansk.biz

В Бердянске Запорожской области после мощного ливня затопило часть улиц и частных домовладений города.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«16 сентября в результате интенсивных осадков в г. Бердянск произошел сход дождевой воды на часть улиц и частных домовладений города. Некоторые улицы залиты водой, местами примерно до 20-25 см», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без света остались 1800 абонентов микрорайона «Центр» и 1300 абонентов микрорайона «Лески». Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в этих районах.

«Уровень воды на улицах города постепенно снижается. Ситуация контролируемая», - отметили в ГУ ГСЧС.

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