На Филиппинах бушует тайфун «Мангхут» - уже погибли 59 человек (фото)

Так, при сходе оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин, по данным национальной полиции, погибли по меньшей мере 24 человека.

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На Филиппинах, по последним данным, тайфун «Мангхут» унес жизни 59 человек.

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Об этом сообщило местное издание Rappler со ссылкой на заявление властей, передает РБК.

Так, при сходе оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин, по данным национальной полиции, погибли по меньшей мере 24 человека.

Еще пять человек погибли в провинции​ Кагаян и один — в регионе Илокос.

По данным властей, в провинции Бенгет ​погибли 16 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Еще 13 смертей зафиксированы в Лоакане. ​

Ранее в воскресенье сообщалось о 25 погибших от тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон и вызвал ливневые дожди, наводнения и оползни.