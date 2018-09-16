Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра
В Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
В Киевской городской государственной администрации предупреждают киевлян о порывах ветра в столице до конца суток.
Мощный тропический шторм "Флоренс" в США унес жизни 13 человек (фоторепортаж, видео)
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 16 сентября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.
«Основные правила обращения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт», - говорится в сообщении столичной администрации.
В КГГА напоминают: при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно сообщать экстренные службы - 101 или 103.
Как сообщал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков. По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.
В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.
Погода в Украине
-
Винница+19°... +9°
-
Днепр+20°... +10°
-
Донецк+21°... +7°
-
Житомир+20°... +9°
-
Запорожье+20°... +10°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+19°... +10°
-
Кировоград+19°... +7°
-
Луганск+21°... +7°
-
Луцк+21°... +10°
-
Львов+20°... +10°
-
Николаев+20°... +12°
-
Одесса+22°... +9°
-
Полтава+19°... +10°
-
Ровно+21°... +8°
-
Симферополь+21°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+21°... +8°
-
Харьков+20°... +9°
-
Херсон+21°... +10°
-
Хмельницкий+20°... +10°
-
Черкассы+19°... +8°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+23°... +10°