Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра

В Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В Киеве ожидаются порывы ветра / фото informator.ua

В Киевской городской государственной администрации предупреждают киевлян о порывах ветра в столице до конца суток.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 16 сентября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

«Основные правила обращения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт», - говорится в сообщении столичной администрации.

В КГГА напоминают: при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно сообщать экстренные службы - 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков. По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.

В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.