17 сентября в Украине – безоблачно, однако по-осеннему прохладно (карта)
В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.
Погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков. По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"В Украину с севера прорвался холодный воздух, и температура снизилась в большинстве областей. В понедельник, холодный воздух еще побудет у нас, потому что солнце не успеет так быстро прогреть окружающую среду", – отмечает метеоролог.
В Украину идет похолодание, однако дожди отступают (карта)
Так, в Украине сохранится ясная, но прохладная погода. Температурные отметки во всех регионах фактически одинаковы: воздух прогреется до +20...+22 градусов. Лишь в восточных и северных областях будет несколько прохладнее – до +18...+20 градусов.
В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.
Однако синоптики утешают, что уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, Украину ожидает значительное потепление. Дневная температура воздуха в среду – пятницу достигнет +24...+28 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 17 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +18...+20
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Сумы – +18...+20
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +19...+21
Погода в Украине
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Винница+19°... +9°
-
Днепр+20°... +10°
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Донецк+21°... +7°
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Житомир+20°... +9°
-
Запорожье+20°... +10°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+19°... +10°
-
Кировоград+19°... +7°
-
Луганск+21°... +7°
-
Луцк+21°... +10°
-
Львов+20°... +10°
-
Николаев+20°... +12°
-
Одесса+22°... +9°
-
Полтава+19°... +10°
-
Ровно+21°... +8°
-
Симферополь+21°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+21°... +8°
-
Харьков+20°... +9°
-
Херсон+21°... +10°
-
Хмельницкий+20°... +10°
-
Черкассы+19°... +8°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+23°... +10°