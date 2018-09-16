17 сентября в Украине – безоблачно, однако по-осеннему прохладно (карта)

В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.

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Погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков. По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"В Украину с севера прорвался холодный воздух, и температура снизилась в большинстве областей. В понедельник, холодный воздух еще побудет у нас, потому что солнце не успеет так быстро прогреть окружающую среду", – отмечает метеоролог.

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Так, в Украине сохранится ясная, но прохладная погода. Температурные отметки во всех регионах фактически одинаковы: воздух прогреется до +20...+22 градусов. Лишь в восточных и северных областях будет несколько прохладнее – до +18...+20 градусов.

В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.

Однако синоптики утешают, что уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, Украину ожидает значительное потепление. Дневная температура воздуха в среду – пятницу достигнет +24...+28 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 17 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +19...+21