17 сентября в Украине – безоблачно, однако по-осеннему прохладно (карта)

16:45, 16 сентября 2018
297
0

В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков. По всей территории будет солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"В Украину с севера прорвался холодный воздух, и температура снизилась в большинстве областей. В понедельник, холодный воздух еще побудет у нас, потому что солнце не успеет так быстро прогреть окружающую среду", – отмечает метеоролог.

В Украину идет похолодание, однако дожди отступают (карта)

Так, в Украине сохранится ясная, но прохладная погода. Температурные отметки во всех регионах фактически одинаковы: воздух прогреется до +20...+22 градусов. Лишь в восточных и северных областях будет несколько прохладнее – до +18...+20 градусов.

В Киеве тоже будет довольно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.

Однако синоптики утешают, что уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, Украину ожидает значительное потепление. Дневная температура воздуха в среду – пятницу достигнет +24...+28 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 17 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +19...+21

Погода в Украине на понедельник, 17 сентября, от Укргидрометцентра
Погода в Украине на понедельник, 17 сентября, от Укргидрометцентра

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В шести областях Украины сохраняется пожарная опасность В шести областях Украины сохраняется пожарная опасность
В Украине сегодня без осадков, температура до +23° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +23° (карта)
На Филиппинах бушует тайфун «Мангхут» - уже погибли 59 человек (фото) На Филиппинах бушует тайфун «Мангхут» - уже погибли 59 человек (фото)
17 сентября в Украине – безоблачно, однако по-осеннему прохладно (карта) 17 сентября в Украине – безоблачно, однако по-осеннему прохладно (карта)
Мощный тропический шторм "Флоренс" в США унес жизни 13 человек (фоторепортаж, видео) Мощный тропический шторм "Флоренс" в США унес жизни 13 человек (фоторепортаж, видео)
Жертвами урагана «Флоренс» в США стали уже семь человек (видео) Жертвами урагана «Флоренс» в США стали уже семь человек (видео)
Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
99 %
757 мм
6.4 м/с
70 %
Лента новостей