Мощный тропический шторм "Флоренс" в США унес жизни 13 человек (фоторепортаж, видео)

Вследствие тропических штормов в США и на Филиппинах погибли более 35 человек.

Последствия шторма "Флоренс" в США / REUTERS

Вследствие тропических штормов в Соединенных Штатах и на Филиппинах погибли более 35 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, по данным американских СМИ, по состоянию на вечер субботы, 15 сентября, мощный тропический шторм "Флоренс", бушующий на востоке США, унес жизни по меньшей мере 13 человек. Больше всего жертв - в штате Северная Каролина, где погибли 10 человек. Еще три человека стали жертвами шторма в Южной Каролине. Впрочем, официальное число погибших в Северной Каролине составляет восемь человек. В обоих штатах без электричества в результате стихии остались около 720 тысяч человек. Всего в зоне стихийного бедствия проживает около 10 млн человек. Хотя сила ветра после того, как в пятницу, 14 сентября, шторм достиг суши, снизилась, в результате значительных осадков вышли из берегов немало рек, что вызвало затопление многих территорий.

Для спасения людей в Северной и Южной Каролине задействованы военно-морские силы и береговая охрана США, а также многочисленные волонтеры. Сотни людей удалось спасти от стихии с помощью вертолетов, лодок и другой спецтехники.

Уровень воды в реках Северной Каролины достиг рекордного уровня, власти заявляют о самых высоких показателях в истории штата. В некоторых местностях количество осадков составило до 60 сантиметров. Метеорологи пока не могут спрогнозировать, когда дожди утихнут.

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Еще большее количество жертв принес мощный тайфун "Мангкхут" на Филиппинах. Многочисленные международные гуманитарные организации сообщают о значительных разрушениях, которые нанесла стране непогода.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, на Филиппинах число погибших в результате тайфуна в субботу достигло по меньшей мере 25 человек. Большинство из них погибло в результате оползней в регионе Кордильера.

Тайфун прошелся по территории севере страны, порывы ветра местами достигали более 200 км/ч. В воскресенье, 16 сентября, тайфун покинул территорию Филиппин и пошел дальше в сторону Китая и Гонконга.

Власти КНР сообщила, что этот тайфун, очевидно, будет самым мощным из тех, которые проходили по территории страны в текущем году.

Как сообщал УНИАН, ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды.