Жертвами урагана «Флоренс» в США стали уже семь человек (видео)
В стране были отменены около двух тысяч авиарейсов.
В штате Северная Каролина в США семь человек погибли в результате последствий урагана «Флоренс».
Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Флоренс», обрушившегося на американский штат Северная Каролина, увеличилось до пяти. Стихия оставила без света больше 900 тысяч человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.
Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)
В стране были отменены около двух тысяч авиарейсов.
Всего власти США объявили о готовности эвакуировать порядка миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.
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