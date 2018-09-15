В Украину идет похолодание, однако дожди отступают (карта)

В воскресенье, 16 сентября, в Киеве будет прохладно.

Прогноз погоды на 16 сентября / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 16 сентября, будет по-осеннему прохладной, но сухой в большинстве областей. Дождливо лишь на Левобережье.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"16 сентября на Западе, Севере и в Центре +18+24 градуса. На Юге и Востоке еще побудет тепло, +24+27 градусов", – говорится в сообщении.

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Западное похолодание и дожди распространятся в восточном направлении. Утром 16 сентября осадки также прогнозируют в северных областях.

В воскресенье, 16 сентября, в Киеве будет прохладно. Столбик термометра задержится на +20+22 градусах, усилится северо-западный ветер. Утром жителям столицы следует ожидать дождя.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +18...+20

Ровно – +19...+20

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +18...+20

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +19...+21