В Украину идет похолодание, однако дожди отступают (карта)
В воскресенье, 16 сентября, в Киеве будет прохладно.
Погода в Украине в воскресенье, 16 сентября, будет по-осеннему прохладной, но сухой в большинстве областей. Дождливо лишь на Левобережье.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"16 сентября на Западе, Севере и в Центре +18+24 градуса. На Юге и Востоке еще побудет тепло, +24+27 градусов", – говорится в сообщении.
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Западное похолодание и дожди распространятся в восточном направлении. Утром 16 сентября осадки также прогнозируют в северных областях.
В воскресенье, 16 сентября, в Киеве будет прохладно. Столбик термометра задержится на +20+22 градусах, усилится северо-западный ветер. Утром жителям столицы следует ожидать дождя.
Прогноз погоды на воскресенье, 16 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +18...+20
Ровно – +19...+20
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Сумы – +18...+20
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +19...+21
Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+25°... +11°
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Житомир+20°... +8°
-
Запорожье+22°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +8°
-
Киев+20°... +9°
-
Кировоград+20°... +10°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+19°... +8°
-
Николаев+21°... +12°
-
Одесса+25°... +11°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+21°... +7°
-
Симферополь+23°... +11°
-
Сумы+20°... +9°
-
Тернополь+21°... +9°
-
Харьков+22°... +11°
-
Херсон+24°... +12°
-
Хмельницкий+19°... +8°
-
Черкассы+21°... +9°
-
Чернигов+20°... +8°
-
Черновцы+21°... +11°