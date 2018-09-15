В результате мощного урагана на Филиппинах погибло не менее 12 человек (фоторепортаж, видео)

Местные власти предполагают, что количество жертв может возрасти.

Шторм Мангхут на Филиппинах \ REUTERS

В результате урагана Мангхут, поразившего северо-восточную часть Филиппин, погибло не менее 12 человек.

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Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на местные власти, большинство людей погибли из-за оползней и в домах, разрушенных сильным ветром и дождем.

По данным советника президента Фрэнсис Толентино, среди жертв двое маленьких детей, погибших из-за оползня. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Власти предполагают, что число погибших может расти.

Из районов повышенного риска были эвакуированы около 87 тыс. человек. Спасатели рекомендуют им не возвращаться домой до завершения стихийного бедствия.

Между тем сообщается, что сила ветра ослабла с 200 до 170 км\ч. Филиппинские власти начали отправлять спасательные команды в отдаленные районы, где были повреждены линии электропередач и с которыми нет связи. Ураган движется в сторону Китая.