Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза
Температура воздуха днем 24-26° тепла.
Во второй половине дня в столице ожидаются местами кратковременный дождь и гроза.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, сегодня в Киеве переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-8 м/с, температура днем 24-26° тепла.
Как сообщал УНИАН, в целом на выходные 15 и 16 сентября в Украине погода прогнозируется без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+27°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +27°.
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Винница+20°... +8°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+25°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+22°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +8°
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Киев+20°... +9°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+19°... +8°
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Николаев+21°... +12°
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Одесса+25°... +11°
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