Сегодня в Киеве ожидаются кратковременный дождь и гроза

Температура воздуха днем 24-26° тепла.

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Во второй половине дня в столице ожидаются местами кратковременный дождь и гроза.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, сегодня в Киеве переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-8 м/с, температура днем 24-26° тепла.

Как сообщал УНИАН, в целом на выходные 15 и 16 сентября в Украине погода прогнозируется без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+27°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +27°.