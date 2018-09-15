В США ураган Флоренс унес жизни пяти человек (фотогалерея, видео)

На следующей неделе президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана районы.

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В Северной Каролине в результате урагана «Флоренс» погибли не менее пяти человек.

Об этом говорится в заявлении местных властей, передает Дождь со ссылкой на The New York Times.

Первыми жертвами урагана стали мать и ребенок, на дом которых упало дерево. Еще один мужчина умер в результате удара током. Кроме того, женщина умерла при сердечном приступе, поскольку машина скорой помощи не успела к ней доехать из-за поваленного дерева.

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Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США в пятницу, 14 сентября. Ему присвоили первую, минимальную категорию, однако в Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Мэриленде ввели режим ЧП. Скорость ветра в эпицентре достигала 150 км/ч, высота волн достигала около двух метров.

Представительница города Нью-Берн рассказала The Associated Press, что спасатели эвакуировали более полутора миллионов жителей, еще 140 человек ожидают помощи. Губернатор Северной Каролины Рой Купера заявил, что «худшее может быть впереди», поскольку, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются «разрушительные наводнения» и многие районы окажутся подтоплены.

На следующей неделе президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана районы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее УНИАН сообщал, что мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра составлял до 155 километров в час.