На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут

19:51, 14 сентября 2018
357
0

Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Страны Юго-Восточной Азии ожидают мощный ураган Мангхут (высшая, пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона).

Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС

Он зародился в Тихом океане и движется в направлении Китая. По данным метеорологов, скорость ветра внутри урагана достигает 290 км/ч, что делает его одним из самых мощных в истории региона, передает kommersant. По оценкам специалистов, от урагана Мангхут могут значительно пострадать Филиппины, Вьетнам, китайская провинция Гуандун, Гонконг и Макао. В общей сложности на этих территориях проживает почти 37 млн человек.

Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы, отменены авиарейсы, закрыты аэропорты. На пути к Филиппинам Мангхут уже прошелся по Маршалловым островам и оставил без электричества отдельные районы территории Гуам, разрушил десятки домов, вырвал с корнем деревья.

В 2013 году на Филиппины обрушился тайфун Хайян, причинив ущерб на сумму не менее $787 млн, число жертв превысило 6 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В США ураган "Флоренс" унес жизни 5 человек (фотогалерея) В США ураган "Флоренс" унес жизни 5 человек (фотогалерея)
Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео) Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео)
В Перу произошло мощное землетрясение В Перу произошло мощное землетрясение
В США бушует ураган "Флоренс" (видео) В США бушует ураган "Флоренс" (видео)
Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине
Сверхмощный ураган "Флоренс" бушует в США (онлайн-трансляция) Сверхмощный ураган "Флоренс" бушует в США (онлайн-трансляция)
Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео) Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
4.6 м/с
28 %
Лента новостей