На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут
Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы.
Страны Юго-Восточной Азии ожидают мощный ураган Мангхут (высшая, пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона).
Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС
Он зародился в Тихом океане и движется в направлении Китая. По данным метеорологов, скорость ветра внутри урагана достигает 290 км/ч, что делает его одним из самых мощных в истории региона, передает kommersant. По оценкам специалистов, от урагана Мангхут могут значительно пострадать Филиппины, Вьетнам, китайская провинция Гуандун, Гонконг и Макао. В общей сложности на этих территориях проживает почти 37 млн человек.
Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы, отменены авиарейсы, закрыты аэропорты. На пути к Филиппинам Мангхут уже прошелся по Маршалловым островам и оставил без электричества отдельные районы территории Гуам, разрушил десятки домов, вырвал с корнем деревья.
В 2013 году на Филиппины обрушился тайфун Хайян, причинив ущерб на сумму не менее $787 млн, число жертв превысило 6 тыс. человек.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +14°
-
Днепр+23°... +15°
-
Донецк+22°... +13°
-
Житомир+24°... +13°
-
Запорожье+22°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+25°... +14°
-
Кировоград+23°... +15°
-
Луганск+22°... +14°
-
Луцк+22°... +12°
-
Львов+20°... +11°
-
Николаев+23°... +16°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+23°... +15°
-
Ровно+24°... +11°
-
Симферополь+22°... +14°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+22°... +15°
-
Херсон+23°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+24°... +14°
-
Черновцы+23°... +15°