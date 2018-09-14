На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут

Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы.

Иллюстрация / REUTERS

Страны Юго-Восточной Азии ожидают мощный ураган Мангхут (высшая, пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона).

Читайте также Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС

Он зародился в Тихом океане и движется в направлении Китая. По данным метеорологов, скорость ветра внутри урагана достигает 290 км/ч, что делает его одним из самых мощных в истории региона, передает kommersant. По оценкам специалистов, от урагана Мангхут могут значительно пострадать Филиппины, Вьетнам, китайская провинция Гуандун, Гонконг и Макао. В общей сложности на этих территориях проживает почти 37 млн человек.

Первый удар по Филиппинам стихия нанесет в субботу, 15 сентября. Власти проводят эвакуацию населения в безопасные районы, отменены авиарейсы, закрыты аэропорты. На пути к Филиппинам Мангхут уже прошелся по Маршалловым островам и оставил без электричества отдельные районы территории Гуам, разрушил десятки домов, вырвал с корнем деревья.

В 2013 году на Филиппины обрушился тайфун Хайян, причинив ущерб на сумму не менее $787 млн, число жертв превысило 6 тыс. человек.