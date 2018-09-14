Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео)

Из-за урагана около 7 тысяч человек находятся в убежищах.

Последствия урагана "Флоренс" / REUTERS

Ураган "Флоренс" дошел до побережья Северной Каролины (США), более 1300 авиарейсов отменены, около 7 тысяч людей в убежищах.

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До 15 сентября, по прогнозам метеорологов, только на один штат выпадет 30 триллионов лиров воды, говорится в сюжете ТСН.

Ураган ослаб до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Северной Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыты также в Джорджии.