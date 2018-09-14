В Перу произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 14 сентября, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на юго-восток от населенного пункта Контамана в провинции Укаяли. Очаг землетрясения залегал на глубине 150,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.