В Перу произошло мощное землетрясение

15:06, 14 сентября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 14 сентября, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 42 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на юго-восток от населенного пункта Контамана в провинции Укаяли. Очаг землетрясения залегал на глубине 150,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.

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