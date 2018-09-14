В Украине сохраняется пожарная опасность

14:03, 14 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 14 сентября, во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 сентября в восточных, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября во многих регионах Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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