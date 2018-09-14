В США бушует ураган "Флоренс" (видео)

Мощный ураган "Флоренс" достиг края побережья на востоке США.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.

Синоптики заявляют, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться сушей.

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Ураган может привести к сильному наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.