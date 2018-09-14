Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Дожди пройдут почти по всей стране.
На выходных в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +14°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +10°...+20°.
Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине
Во Львове завтра ожидается ливень, ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +8°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +21°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +10°, днем +20°, без осадков.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°. В воскресенье до +10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье +11°...+25°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +11°...+24°, ливень.
В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +15°, днем +20°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +11°...+23°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+19°. В воскресенье +13°...+23°, гроза.
Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье +11°...+27°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ливень, температура до +19°. В воскресенье переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье солнечно, ночью +5°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу ожидается ливень, температура до +20°. В воскресенье температура до +19°, ясно.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +20°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +4° …+20°.
В Затоке в субботу переменная облачность, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +24°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +13° …+26°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+22°... +13°
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Житомир+24°... +13°
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Запорожье+22°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +14°
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Кировоград+23°... +15°
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Луганск+22°... +14°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+23°... +16°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+23°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +15°
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Херсон+23°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+24°... +14°
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Черновцы+23°... +15°