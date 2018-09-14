Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Дожди пройдут почти по всей стране.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +14°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +10°...+20°.

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Во Львове завтра ожидается ливень, ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +8°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +21°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +10°, днем +20°, без осадков.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°. В воскресенье до +10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье +11°...+25°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +11°...+24°, ливень.

Прогноз на 15 сентября / УНИАН

Прогноз на 16 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +15°, днем +20°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +11°...+23°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+19°. В воскресенье +13°...+23°, гроза.

Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье +11°...+27°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ливень, температура до +19°. В воскресенье переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье солнечно, ночью +5°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу ожидается ливень, температура до +20°. В воскресенье температура до +19°, ясно.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +20°, в воскресенье пасмурно, температура воздуха +4° …+20°.

В Затоке в субботу переменная облачность, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +24°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +13° …+26°.

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