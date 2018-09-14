Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине

Местами ожидается град.

В Украине сегодня ожидаются грозы / Фото УНИАН

Сегодня, 14 сентября, во многих регионах Украины ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 14 сентября в южной части, на Донетчине и в большинстве западных областей грозы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.