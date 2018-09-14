Сверхмощный ураган "Флоренс" бушует в США (онлайн-трансляция)

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.

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Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.

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Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться сушей.

"Флоренс" может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Обзор урагана Флоренс в США вы можете посмотреть на видео от телеканала ABC News.