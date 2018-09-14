Сверхмощный ураган "Флоренс" бушует в США (онлайн-трансляция)

10:25, 14 сентября 2018
2972
0

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.

Ілюстація / REUTERS
Ілюстація / REUTERS

Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.

Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)

Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться сушей.

"Флоренс" может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Обзор урагана Флоренс в США вы можете посмотреть на видео от телеканала ABC News.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В США ураган "Флоренс" унес жизни 5 человек (фотогалерея) В США ураган "Флоренс" унес жизни 5 человек (фотогалерея)
На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут На Филиппины и Китай движется ураган Мангхут
Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео) Ураган "Флоренс" принесет в Северную Каролину 30 триллионов литров воды (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В США бушует ураган "Флоренс" (видео) В США бушует ураган "Флоренс" (видео)
Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, сильном дожде и ветре в Украине
Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео) Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
4.6 м/с
28 %
Лента новостей