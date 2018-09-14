Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)

09:30, 14 сентября 2018
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Ураган ослабел до первой категории.

Последствия урагана "Флоренс" в Северной Каролине / REUTERS
Последствия урагана "Флоренс" в Северной Каролине / REUTERS

Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс"

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает "Радио Свобода".

Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. "Флоренс" может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Ураган ослабел до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыты также в Джорджии. Кроме того, отменены более 1,5 тысяч рейсов.

Ранее сообщалось, что предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.

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