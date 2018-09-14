Затопленные улицы и отмененные авиарейсы: ураган "Флоренс" достиг побережья США (фото, видео)
Ураган ослабел до первой категории.
Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.
На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс"
Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает "Радио Свобода".
Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. "Флоренс" может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.
Ураган ослабел до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыты также в Джорджии. Кроме того, отменены более 1,5 тысяч рейсов.
Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc— ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.
WATCH: Powerful winds from Hurricane Florence are lashing Radio Island, NC, on Thursday night - @MattWargo https://t.co/v2gfUHCzSh pic.twitter.com/6UnpNuYQz9— NBC News (@NBCNews) 14 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.
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