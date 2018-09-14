В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +30°.

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