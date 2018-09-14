В Украине сегодня без осадков, местами ожидается жара до +30° (карта)
По всей стране будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в Украине практически без осадков, на востоке до +30°.
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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. Этот день считается началом бабьего лета. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым и солнечным. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+22°... +13°
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Житомир+24°... +13°
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Запорожье+22°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +14°
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Кировоград+23°... +15°
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Луганск+22°... +14°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+23°... +16°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+23°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +15°
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Херсон+23°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+24°... +14°
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Черновцы+23°... +15°