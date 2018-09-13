На США надвигается ураган "Флоренс" (видео)

20:34, 13 сентября 2018
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Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На побережье Северной Каролины, США надвигается ураган "Флоренс".

Он обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Трансляция ведется на YouTube канале Explore Oceans.

Как сообщал УНИАН, ураган ослаб до второй категории, но он по-прежнему представляет смертельную опасность. Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/час.

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Многие жители побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации и запасаются предметами первой необходимости, чтобы иметь возможность пережить удар стихии.

Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.

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