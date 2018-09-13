На США надвигается ураган "Флоренс" (видео)
Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины.
На побережье Северной Каролины, США надвигается ураган "Флоренс".
Он обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Трансляция ведется на YouTube канале Explore Oceans.
Как сообщал УНИАН, ураган ослаб до второй категории, но он по-прежнему представляет смертельную опасность. Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/час.
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Многие жители побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации и запасаются предметами первой необходимости, чтобы иметь возможность пережить удар стихии.
Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.
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