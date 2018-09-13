В оккупированном Крыму произошло землетрясение

16:50, 13 сентября 2018
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Жертв и разрушений нет. Толчок был единичным.

Очаг землетрясения находился на удалении 28 километров от Ялты / Twitter RoksolanaToday&Крым ‏

В Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов.

Об этом сообщают службы оккупантов.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Очаг землетрясения находился на удалении 28 километров от крымского курорта. Подземные толчки зафиксированы в 9.20 утра. Жертв и разрушений нет.

Толчок был единичным. Особой сейсмической активности в регионе не отмечают. 

Как сообщал УНИАН, ранее землетрясение произошло неподалеку от Коктебеля.

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