В оккупированном Крыму произошло землетрясение

Жертв и разрушений нет. Толчок был единичным.

В Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов.

Об этом сообщают службы оккупантов.

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Очаг землетрясения находился на удалении 28 километров от крымского курорта. Подземные толчки зафиксированы в 9.20 утра. Жертв и разрушений нет.

Толчок был единичным. Особой сейсмической активности в регионе не отмечают.

Как сообщал УНИАН, ранее землетрясение произошло неподалеку от Коктебеля.