Завтра в Украине без осадков, на востоке до +30° (видеопрогноз)

16:30, 13 сентября 2018
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По всей стране будет тепло.

Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в Украине практически без осадков, на  востоке до +30°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. Этот день считается началом бабьего лета. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым и солнечным. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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