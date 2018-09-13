Гавайские острова пострадали от тропического шторма "Оливия"

В ближайшее время "Оливия" ослабнет и станет тропической депрессией.

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Тропический шторм "Оливия" принес на Гавайские острова (США) сильные дожди и ветер.

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Из-за разгула стихии отключалась электроэнергия, на острове Мауи эвакуировали жителей нескольких домов, сообщает Fox News.

Ожидается, что дожди на островах продолжатся в течение всего 13 сентября. В ближайшее время "Оливия" ослабнет и станет тропической депрессией.

Напомним, жители восточного побережья США продолжают эвакуируются вглубь континента, спасаясь от приближающегося урагана "Флоренс".