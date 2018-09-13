Синоптик рассказала, когда в Украине начнется снижение температуры воздуха

А вот завтра в Украину придет почти летнее тепло из Южной Европы.

В Киеве завтра будет тепло и без существенных осадков \ УНИАН

Завтра практически летнее тепло из Южной Европы достигнет Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что сильная жара маловероятна. "Однако +27+29 градусов у нас будет - преимущественно в восточных областях и на юге Украины", - написала она.

На остальной территории будет царить комфортная теплая погода,+23+26 градусов.

По ее прогнозу, в пятницу будет солнечная погода с преобладанием сухой воздушной массы. "И лишь на крайнем западе и местами вдоль северных границ будет облачно и периодические дожди", - прогнозирует синоптик.

Также она посоветовала не забывать о ночных и утренних туманах.

"В Киеве завтра будет тепло и без существенных осадков, разве что могут иногда набегать облака. Температура воздуха ближайшей ночью +16 градусов, завтра днем +24, +25 градусов", - отметила Диденко.

"Постепенное снижение температуры воздуха начнется с 15 сентября, из западных областей", - подытожила синоптик.