Синоптик рассказала, когда в Украине начнется снижение температуры воздуха
А вот завтра в Украину придет почти летнее тепло из Южной Европы.
Завтра практически летнее тепло из Южной Европы достигнет Украины.
Будет солнечно и сухо: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что сильная жара маловероятна. "Однако +27+29 градусов у нас будет - преимущественно в восточных областях и на юге Украины", - написала она.
На остальной территории будет царить комфортная теплая погода,+23+26 градусов.
По ее прогнозу, в пятницу будет солнечная погода с преобладанием сухой воздушной массы. "И лишь на крайнем западе и местами вдоль северных границ будет облачно и периодические дожди", - прогнозирует синоптик.
Также она посоветовала не забывать о ночных и утренних туманах.
"В Киеве завтра будет тепло и без существенных осадков, разве что могут иногда набегать облака. Температура воздуха ближайшей ночью +16 градусов, завтра днем +24, +25 градусов", - отметила Диденко.
"Постепенное снижение температуры воздуха начнется с 15 сентября, из западных областей", - подытожила синоптик.
Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+23°... +15°
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Донецк+22°... +13°
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Житомир+24°... +13°
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Запорожье+22°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +14°
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Кировоград+23°... +15°
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Луганск+22°... +14°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+23°... +16°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+23°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+22°... +14°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +15°
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Херсон+23°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+24°... +14°
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Черновцы+23°... +15°