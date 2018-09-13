Землетрясение произошло рядом с островом Северный.

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В четверг, 13 сентября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на восток от Северного острова Новой Зеландии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии погибли два человека, 125 пострадали, 39 человек числятся пропавшими без вести.