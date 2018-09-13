В результате наводнения в Индии пострадали 90 тысяч человек (фото)
Почти 14 тысяч человек были эвакуированы.
В индийском штате Одиша с 5 сентября прошли сильные дожди, которые привели к наводнениям, в результате пострадали около 90 тысяч человек.
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6 и 7 сентября местами выпало более 100 мм осадков. Из-за сильного дождя до опасных отметок повысился уровень воды в реке Бхадрак, сообщает Floodlist.
Из-за непогоды эвакуировали почти 14 тысяч человек, о погибших не сообщается.
Floods caused by heavy rains in coastal odisha . pic.twitter.com/DZJSjiFKjr— ASHOK (@Ashok_1133) 8 сентября 2018 г.
Напомним, более 1400 человек погибли в результате наводнений за время сезона дождей в Индии. Больше всего пострадал штат Керала - там погибли 488 человек.
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