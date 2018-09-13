В Китае эвакуировали 12 тысяч человек из-за приближения тайфуна "Бариджат"
Тайфун принесет с собой сильные штормы.
Около 12 тысяч жителей провинции Гуандун на юге Китая были эвакуированы из-за приближения тайфуна "Бариджат".
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Также из-за приближения стихии на более чем 200 строительных площадках была приостановлена работа, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
С 12 сентября пассажирским судам приказали прекратить оказывать услуги в проливе Цюнчжоу, между провинциями Хайнань и Гуандун. Более 36 тысяч рыболовецких судов, более 11 тысяч рыбаков, и более 32 тысяч работников морских операций были отозваны обратно в порт.
Ожидается, что тайфун "Бариджат" выйдет на сушу в прибрежных районах Гуандуна 13 сентября и принесет с собой сильные штормы.
Напомним, жители восточного побережья США продолжают эвакуируются вглубь континента, спасаясь от приближающегося урагана "Флоренс".
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