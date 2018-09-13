Большая стихия: астронавт сделал снимки урагана Флоренс с МКС
Мощный шторм в Атлантическом океане, который завтра накроет побережье США, ослабел до второй категории из пяти возможных.
Власти США в полной мере готовы нивелировать удар урагана Флоренс по юго-восточным штатам.
Об этом в "Твиттере" написал американский президент Дональд Трамп. Он призвали граждан страны безапелляционно следовать указаниям местных властей. "Уходите с пути урагана, не играйте с ним в игры. Это огромный шторм, возможно, один из крупнейших, которые были", - написал он.
Между тем, Национальный центр США по отслеживанию ураганов снизил рейтинг опасности Флоренс с 4-й до 2-й категории, отметив, что скорость ветра в зоне шторма немного уменьшилась, и в настоящее время в его эпицентре она составляет до 50 м/с.
Ожидается, что, несмотря на это, ураган принесет на побережье сильнейший ветер, чрезвычайно сильные осадки, которые вызовут подтопления в некоторых районах.
По состоянию на утро 13 сентября около 1,7 млн человек были эвакуированы из зоны будущего катаклизма. Режим чрезвычайного положения введен в четырех штатах - Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.
Немецкий астронавт Александер Герст сделал снимки надвигающейся стихии с борта Международной космической станции.
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