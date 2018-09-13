На восточном побережье США продолжается массовая эвакуация из-за приближения урагана "Флоренс"

10:38, 13 сентября 2018
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Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Виргинии.

США готовятся к удару урагана "Флоренс" / REUTERS
США готовятся к удару урагана "Флоренс" / REUTERS

Жители восточного побережья США продолжают эвакуируются вглубь континента, спасаясь от приближающегося урагана "Флоренс". 

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Власти просят людей поторопиться, потому что в какой-то момент эвакуационные пути закроются, а спасатели больше не смогут прийти на помощь, так как сами спрячутся в укрытие, сообщает Euronews.

Ураган ослаб до второй категории, но он по-прежнему представляет смертельную опасность. Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километрах от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/ч.

Многие жители побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации и запасаются предметами первой необходимости, чтобы иметь возможность пережить удар стихии.

Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Виргинии. Всего в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.

Напомним, разрушительный тайфун "Мангхут" прошел Марианские острова, обошлось без жертв.

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