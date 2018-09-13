Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:44, 13 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 13 сентября, во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 сентября в восточных, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах на улицах Русской, Подковы, Залозецкого и других второй раз за год зацвели каштаны. Пышные соцветия белеют рядом с созревшими плодами.

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