В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +24°

08:30, 13 сентября 2018
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 сентября, в Украине практически без осадков, на юге и востоке до +28°.

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